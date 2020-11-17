В Москве в квартире нашли двух погибших детей

Тела двоих детей найдены в квартире на северо-востоке Москвы.

Как сообщает столичное ГСУ СК, преступление было совершено на Тайнинской улице. Там найдены тела детей 3 и 5 лет. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних. С матерью детей работают следователи, она может быть причастна к преступлению.

Также допрашиваются отец ребят и соседи семьи. Устанавливаются все обстоятельства двойного убийства. Назначены экспертизы, глава следственного управления Андрей Стрижов взял расследование под личный контроль.