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17.11.2020 09:17
Рубрика: Происшествия

В Подольске попытались сбыть 98 поддельных купюр

Текст: Михаил Фалалеев

Фальшивки на сумму почти в полмиллиона рублей пытались сбыть вблизи одного из развлекательных центров, расположенных на трассе М-2 "Крым".

Фото: Сергей Михеев
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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в роли покупателя поддельных купюр выступил оперативник. Видимо, полицейские давно "разрабатывали" аферистов.

В момент передачи фальшивок сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городскому округу Подольск задержали ранее судимого 30-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Он пытался сбыть 98 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей, общая сумма которых составила 490 тысяч рублей. Стоимость денежных средств, вырученных правонарушителем за продажу фальшивок, составила 127 тысяч рублей.

Татьяна Петрова рассказала, что по результатам проведенного криминалистического исследования установлено, что изъятые купюры изготовлены не на предприятии "Гознак", а выполнены на двух склеенных между собой листах бумаги электрографическим и струйным способами печати с имитацией водяных знаков и микроперфорации.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 186 УК РФ - "Покушение на изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Злоумышленник взят под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Подольск

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