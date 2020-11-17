Амурчанин с игрушечным пистолетом ограбил две фирмы

Житель Шимановска промышлял разбоем в Благовещенске. Для этого он использовал медицинскую маску и игрушечный пистолет.

Мужчина, надев маску и очки, заходил в офисы микрокредитных организаций и требовал деньги, угрожая оружием. В первый раз ему отдали 12 тысяч рублей, а в другой фирме 26 тысяч.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого возле одного из салонов микрозаймов. 28-летний злоумышленник приехал в областной центр на заработки, а на преступления, по его словам, он решился из-за долгов. Но оказалось, что награбленные деньги он потратил на развлечения.

Возбуждено уголовное дело о разбое (часть вторая статьи 162 УК РФ). Преступнику грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.