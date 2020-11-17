В Приморье бизнесмена осудили за попытку вывезли части подлодки в КНР

В Приморье осудили предпринимателя, который пытался незаконно вывезти в Китай 106 тонн лома металлов утилизированной подводной лодки. Как сообщает отдел по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления, бизнесмен получил три года лишения свободы условно и штраф в один миллион рублей.

В июне таможенники установили, что под видом обычного лома некая компания пыталась вывезти в Китай стальной лом, полученный при разделке атомной подводной лодки. Экспорт подобных материалов может иметь место только в случае, если у компании есть соответствующая лицензия, выдаваемая Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России. Предосторожность связана с тем, что такие материалы могут быть использованы повторно при создании вооружения и военной техники.

Подробные лицензии выдаются государственным организациям, а компания-экспортер, к которой у таможенников возникли вопросы, подобного документа не имела и внесла в декларацию заведомо недостоверные сведения, рассказал заместитель начальника Дальневосточной оперативной таможни Дмитрий Полулях.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, руководитель компании признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд вынес ему обвинительный приговор. Лом конфискован и обращен в доход государства.