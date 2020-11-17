В Улан-Удэ первоклассникам продлят учебный год из-за COVID-19

Учебный год для первоклассников Улан-Удэ будет продлен в мае 2021 года. Как сообщила заместитель председателя комитета по образованию городской администрации Любовь Цепкова, это сделано потому что сейчас ребята отправились на дополнительные двухнедельные каникулы, а до конца учебного года им необходимо освоить учебную программу.

- Первый класс - это особое время для детей, когда они должны не просто получить какие-то знания, умения и навыки, но и адаптироваться, работать в коллективе, - цитирует слова Цепковой пресс-служба мэрии Улан-Удэ.

Дополнительные две недели отдыха, в соответствии с указом главы Республики Бурятия, получили все первоклашки. Это сделано для профилактики распространения коронавирусной инфекции. С той же целью большинство остальных школьников перевели на дистанционное обучение. В очном режиме продолжают заниматься только ученики девятых и одиннадцатых классов, которым в конце года предстоит сдавать государственные экзамены.

Кроме того с 16 по 30 ноября приостановлена работа учреждений дополнительного образования и организаций, осуществляющих спортивную подготовку.