Новости

Корабль Crew Dragon с экипажем пристыковался к МКС 07:37
Сенат США принял закон о борьбе с допингом 07:20
В Улан-Удэ первоклассникам продлят учебный год из-за COVID-19 07:09
При взрыве автоцистерны на трассе в Мексике погибли 14 человек 06:58
Китайский зонд по исследованию Марса преодолел 300 млн километров 06:34
В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах 05:56
Ракета-носитель Vega успешно стартовала с космодрома Куру 05:35
На Камчатке объявили штормовое предупреждение 05:20
Еще 4 страны присоединились к Латиноамериканскому космическому агентству 04:55
Власти Джорджии обнаружили более 2,5 тысяч неучтенных голосов избирателей 04:52
В 43 регионах России превышены пороги заболеваемости ОРВИ 04:18
В Перу депутат-центрист объявлен третьим президентом за неделю 04:03
Россиянам рассказали о способах снизить риск заражения коронавирусом 03:46
Роспотребнадзор: Свыше 60 миллионов россиян сделали прививку от гриппа 03:43
Трамп намерен отдать приказ о дальнейшем выводе войск из Ирака и Афганистана 03:22
Обрушившийся на Центральную Америку ураган "Йота" усилился 03:12
Аскольда Запашного госпитализировали 03:05
Reuters: 18 ноября в США могут разрешить эксплуатацию Boeing 737 MAX 02:39
Власти Дании из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 25 тысяч цыплят 02:39
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом 02:20
Рогозин рассказал о попытке выкупить "Буран" с Байконура 01:52
Власти Дании введут временный запрет на разведение норок 01:46
Медведев стартовал с победы на Итоговом турнире АТР 01:06
Украинский ученый призвал Зеленского закупить российскую вакцину от COVID-19 00:54
Почему не был реализован проект Подольского моря и что можно найти на его дне 00:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Черчесов рассказал о допущенных ошибках и предстоящем матче с Сербией
Черчесов рассказал о допущенных ошибках и предстоящем матче с Сербией
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
17.11.2020 07:09
Рубрика: Общество

В Улан-Удэ первоклассникам продлят учебный год из-за COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

Учебный год для первоклассников Улан-Удэ будет продлен в мае 2021 года. Как сообщила заместитель председателя комитета по образованию городской администрации Любовь Цепкова, это сделано потому что сейчас ребята отправились на дополнительные двухнедельные каникулы, а до конца учебного года им необходимо освоить учебную программу.

На Камчатке детям запретили гулять без родителей из-за COVID-19

- Первый класс - это особое время для детей, когда они должны не просто получить какие-то знания, умения и навыки, но и адаптироваться, работать в коллективе, - цитирует слова Цепковой пресс-служба мэрии Улан-Удэ.

Дополнительные две недели отдыха, в соответствии с указом главы Республики Бурятия, получили все первоклашки. Это сделано для профилактики распространения коронавирусной инфекции. С той же целью большинство остальных школьников перевели на дистанционное обучение. В очном режиме продолжают заниматься только ученики девятых и одиннадцатых классов, которым в конце года предстоит сдавать государственные экзамены.

Кроме того с 16 по 30 ноября приостановлена работа учреждений дополнительного образования и организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

В регионах Общество Здоровье Общество Семья и дети Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поручил подписать соглашение о пункте обеспечения ВМФ России в Судане
Интервью руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева "Российской газете". Главное
Минобороны РФ: В Карабах вернулись еще 482 беженца
Песков заявил об отсутствии общего плана ограничений по COVID-19
В ВОЗ рассказали, что поможет остановить пандемию коронавируса
Что запрещено выбрасывать в контейнер с бытовым мусором
Почему важно помнить о Нюрнбергском процессе