Оренбуржец отсудил 300 000 рублей у больницы, "не заметившей" инфаркт

Компенсацию в 300 000 рублей выплатит пациенту больница скорой помощи оренбургского города Новотроицка: вызванная мужчиной бригада медиков дважды "не заметила" у него инфаркт.

Как сообщила во вторник пресс-служба Новотроицкого горсуда, с иском по поводу некачественно оказанной медицинской помощи обратился местный житель. Он указал, что инцидент произошел в октябре прошлого года. Из-за болей в грудной клетке мужчина дважды вызывал "скорую", однако полноценного обследования и госпитализации он так и не получил.

Вскоре после этого новотройчанину довелось проходить медкомиссию. Там он и узнал о недавно перенесенном инфаркте. Лишь тогда больной был госпитализирован и прошел лечение в стационаре городской больницы, где ему была сделана операция.

По итогам рассмотрения дела суд взыскал с медучреждения в пользу истца компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу