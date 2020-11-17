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17.11.2020 18:35
Рубрика: Происшествия

Оренбуржец отсудил 300 000 рублей у больницы, "не заметившей" инфаркт

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Компенсацию в 300 000 рублей выплатит пациенту больница скорой помощи оренбургского города Новотроицка: вызванная мужчиной бригада медиков дважды "не заметила" у него инфаркт.

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Как сообщила во вторник пресс-служба Новотроицкого горсуда, с иском по поводу некачественно оказанной медицинской помощи обратился местный житель. Он указал, что инцидент произошел в октябре прошлого года. Из-за болей в грудной клетке мужчина дважды вызывал "скорую", однако полноценного обследования и госпитализации он так и не получил.

Вскоре после этого новотройчанину довелось проходить медкомиссию. Там он и узнал о недавно перенесенном инфаркте. Лишь тогда больной был госпитализирован и прошел лечение в стационаре городской больницы, где ему была сделана операция.

По итогам рассмотрения дела суд взыскал с медучреждения в пользу истца компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу

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