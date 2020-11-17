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17.11.2020 16:05
Рубрика: Общество

В каких аэропортах России дешевле всего сдавать тесты на COVID-19

Текст: Олег Корякин (Казань)
Названы цены тестов на COVID-19 в аэропортах девяти российских городов.

Ассоциация туроператоров России проанализировала стоимость ПЦР-тест на COVID-19 в аэропортах страны. Сейчас из 11 российских воздушных вокзалов с открытым международным сообщением такая услуга есть уже в 9.

В Москве цена теста варьируется в зависимости от аэропорта. Так в Шереметьево он обойдется в 1850 рублей. Результат будет известен через 24 часа. В Домодедово за эту услугу придется выложить уже 2500 рублей. Здесь на исследование отводится 1-3 дня. В аэропорту Внуково тест еще дороже - 2750 рублей. Результаты вы получите через сутки.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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В Санкт-Петербурге провериться на коронавирус можно в аэропорту Пулково. Цена вопроса 2550 рублей. Результаты сообщат не позднее 48 часов.

В аэропорту Платов Ростова-на-Дону тест стоит 2000 рублей. А результат приходит в течение двух-трех дней.

В Казани услуга обойдется в 1300 рублей. Однако сдать тест могут только жители Татарстана, прилетевшие прямыми международными рейсами. Дожидаться вердикта медиков придется два дня.

Чуть дороже тест в аэропорту Уфы - 1320 рублей. Ожидание результатов может занять 48 часов.

В новосибирском Толмачево тест стоит 2500 рублей. Готов он будет через 1-3 дня.

В Самаре цена ПЦР-тестирования составляет 2000 рублей. Ждать результата надо 1-2 дня.

В аэропорту Владивостока эта же процедура обойдется в 3000 рублей. Результаты вы получите не позднее чем через три дня.

И, наконец, в аэропорту Красноярска тест также стоит 3000 рублей. И ждать результата придется те же три дня.

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