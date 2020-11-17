В Прикамье интернет проведут в еще в 70 ФАПов и сельских домов культуры

В Пермском крае к октябрю был завершен второй этап подключения социально значимых объектов (СЗО) к высокоскоростному интернету в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Подключением занимается оператор "ЭР-Телеком Холдинг". К 1 октября подключено 207 объектов.

- С октября наступил третий этап подключения. По решению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, в 2020 году количество подключаемых СЗО будет значительно увеличено: добавятся 38 социально значимых объектов (ФАПы, ОМСУ) и 29 объектов от министерства культуры (центры культуры и досуга, дома культуры). Всего в этом году доступ к интернету получат 274 объекта, в следующем году планируется подключить 271 объект, - сообщил и.о. министра информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.

Фельдшеры получат доступ к Единой информационной системе здравоохранения Пермского края. Это позволит проводить телемедицинские консультации, работать с электронной медкартой (ЭМК) пациента.

- Мы проводим осмотр пациента, все это описываем, анализы прилагаем, отправляем в электронном виде специалистам, - говорит фыельдшер ФАП поселка Комарихинский (Чусовской район) Анна Шарвина.

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что за последние годы, благодаря поддержке федерации, регион смог подключить большой объем населенных пунктов и СЗО к интернету. Губернатор акцентировал, что эта поддержка позволяет значительно повысить уровень образования и медицины в регионе, а также облегчить работу врачей и учителей.

- Сегодня к интернету подключены все больницы, к концу 2021 года будут подключены все школы Пермского края, - сказал он.

Подключение школ к высокоскоростному интернету в Прикамье создает возможность внедрять в образовательные организации электронную пермскую образовательную систему (ЭПОС).

- С недавнего времени есть возможность работать на образовательных платформах Учи.Ру, Орфо9. Дети могут учиться дополнительно онлайн непосредственно в школе, выполнять необходимые задания, - отметила ответственная за организацию учебно-воспитательного процесса Лысьвенской школы №2 (корпус в поселке Обманка II) Любовь Зырянова.

Справка "РГ"

В рамках реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ", в регионе проводится высокоскоростной интернет в социально значимые объекты. Всего к 2022 году в рамках этого проекта к высокоскоростному интернету будет подключено 713 СЗО. При организации работ в указанных социально значимых объектах предусмотрено создание узла связи, обеспечивающего техническую возможность передачи данных для предоставления услуг доступа к сети Интернет физическим и юридическим лицам на территории населенного пункта.