Житель Башкирии ради службы в армии похудел на 14 килограммов

25-летний житель Башкирии Азамат Шакиров сделал операцию на глаза и похудел на 14 килограммов ради того, чтобы его призвали на службу в армию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Сообщается, что молодой человек сначала не прошел медкомиссию, так как у него было плохое зрение и лишний вес. Но это не остановило мужчину. Сначала он сделал коррекцию зрения, а затем пошел в фитнес-зал, где один из тренеров, узнав о мечте молодого человека, согласился бесплатно помочь сбросить лишние килограммы, назначил тренировки и контролировал питание. Через полгода молодой человек скинул вес до 118 килограмм. И на этот раз прошел медкомиссию успешно.

Шакирова призвали в Вооруженные силы РФ. Он будет служить в Военно-морском флоте в Калининградской области.