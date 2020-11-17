Мэр Бийска самоизолировался из-за положительного теста на COVID-19

У главы второго по величине города Алтайского края Александра Студеникина через месяц после выздоровления вновь выявили коронавирусную инфекцию. Мэр наукограда Бийска повторно ушел на самоизоляцию и работает удаленно.

- Александр Студеникин только месяц назад выздоровел после перенесенной коронавирусной инфекции, - пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-центре городской администрации. - То, что он выздоровел, тогда подтвердили два отрицательных теста на COVID-19. А в конце прошлой недели, собираясь в командировку, глава Бийска снова сдал тесты. Но в этот раз они оказались положительными.

В результате вместо командировки Александр Студеникин ушел на самоизоляцию. Как отметили в пресс-центре, его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Глава наукограда продолжает работать, но только дистанционно.

"Он проводит онлайн-совещания, контролирует все процессы жизнеобеспечения города" - подчеркнули в ведомстве.