Омский губернатор встретится с учившимся на березе студентом

Губернатор Омской области Александр Бурков встретится со студентом Алексеем Дудоладовым, вынужденным уходить из деревни в лес, чтобы учиться дистанционно.

- Встреча запланирована на пятницу, 20 ноября, - рассказала "РГ" пресс-секретарь главы региона Алина Атаманенко. - Предполагается, что на ней будут обсуждаться проблемы цифровизации Омской области.

Напомним, на прошлой неделе студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов записал видеообращение к Александру Буркову, в котором рассказал о трудностях дистанционного образования. Житель села Станкевичи Называевского района, известный в сети TikTok как Омский колхозник, вынужден уходить в лес и забираться на восьмиметровую березу, чтобы связаться с преподавателями.

Обращение студента произвело большой резонанс. Блогера поддержали множество деревенских жителей, которые до сих пор живут в сельской местности без нормального интернета и телефонной связи. В Омском институте водного транспорта для Дудоладова разработали индивидуальный план обучения. Студенту в директ написал министр цифрового развития Максут Шадаев, пообещав оперативно решить проблему.

Однако, по словам Дудоладова, в региональном минпроме ему посоветовали весьма оригинальный выход из положения.

- Предложили ходить ловить интернет на трассу!!! - возмущается Алексей. Вы в своем уме? В деревнях не люди что ли живут?! Ведь 2020 год на дворе. В двух соседних деревнях, в которых в сумме проживает около трехсот человек, нельзя поставить вышку, чтобы закрыть эту проблему?!

Дудоладов надеется, что после встречи с губернатором в селе Станкевичи наконец-то появится нормальная связь.