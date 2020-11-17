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17.11.2020 18:48
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске при обрушении горящего здания погибли двое

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в заброшенном здании.

Сегодня вечером в Новосибирске загорелось здание бывшего заводского цеха, расположенное на улице Станционная, 38, на территории Сибсельмаша. Помещение длительное время не использовалось по назначению.

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- На момент прибытия пожарных происходило открытое горение на площади 50 квадратных метров, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела двух погибших. По предварительным данным, это лица без определенного места жительства. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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