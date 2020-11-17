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17.11.2020 09:37
Рубрика: Происшествия

В Сибири проверят смерть мужчины с COVID-19 из-за неоказания медпомощи

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

Министерство здравоохранения Новосибирской области организует проверку данных о неоказании помощи 48-летнему мужчине с коронавирусом.

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Сын умершего написал о гибели отца в соцсетях. Несколько дней его отец не мог дождаться врача и скорой помощи, не мог сделать КТ легких из-за очередей, а также приобрести лекарства. В больницу мужчину забрали, только когда он начал задыхаться. Умер он 12 ноября, а терапевт пришел на его вызов уже после смерти.

В региональном ведомстве сообщили "РГ", что проверят изложенные факты. Здесь также отметили, что пациентов с подозрением на COVID-19 госпитализируют по определенным показаниям. Как правило, это больные в тяжелом состоянии, которым нужна кислородная поддержка или имеющие сопутствующие патологии, требующие непрерывного медицинского наблюдения. Отсутствие результатов КТ не является основанием для отказа в госпитализации.

Справка "РГ"

По данным оперативного штаба, на утро 17 ноября в регионе выявлено 20 354 случая COVID-19, за сутки - 179. Свыше 16 тысяч человек выписаны с выздоровлением. За сутки скончались шесть женщин в возрасте 50-73 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 666 человек. В отделениях реанимации находятся 177 человек, на ИВЛ - 52 пациента.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Пандемия коронавируса COVID-19

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