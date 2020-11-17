Жителя Бердска задержали с наркотикам и муляжом оружия

В Новосибирске транспортная полиция задержала жителя города Бердска: мужчина перевозил в ручной клади наркотики и игрушечное оружие.

Пассажир, ожидающий электричку в районе остановочных платформ Центр и Правая Обь, привлек внимание полицейских подозрительным свертком. При проведении личного досмотра у гражданина были обнаружены охолощеный автомат Калашникова, макет гранаты РГД-33, а также 12 светошумовых патронов, которые не относятся к огнестрельному оружию и боеприпасам.

- По словам 26-летнего мужчины, он приобрел имитаторы оружия через интернет для дальнейшей перепродажи с целью заработка, - сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Помимо этого, у задержанного изъяли восемь пакетов с марихуанов весом почти 70 граммов. В отношении жителя Бердска возбуждено уголовное дело статье 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".