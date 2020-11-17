Кадыров потребовал убрать героев Marvel со стены детского центра

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров потребовал сменить рисунки персонажей Marvel на настоящих героев. Произошло это в детском центре в городе Курчалое.

На видео, опубликованном на странице руководителя республики в VK, Кадыров говорит, что следует заменить изображения Капитана Америки, Тора и Железного человека и Человека-паука. Он назвал их фантазиями.

- Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, - заявил он.

Произошло это в Курчалое, который в 2019 году получил статус города с населением в 26 тысяч человек. Рамзан Кадыров посетил населенный пункт в преддверии открытия там комплекса высотных зданий на 264 квартиры.