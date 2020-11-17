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17.11.2020 17:26
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье в ДТП с автобусом пострадали пять человек

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Буденновском районе Ставропольского края в результате столкновения автобуса и легковушки пострадали пять человек. Четверо из них несовершеннолетние, заявили "РГ" в краевом управлении ГИБДД.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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Инцидент произошел в 14.30 в селе Покойном. Сообщается, что водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, который ехал по маршруту "Буденновск - Покойное".

- На момент ДТП в автобусе находилось 15 пассажиров. В результате аварии за медицинской помощью обратились четверо несовершеннолетних пассажиров автобуса, двое из которых госпитализированы. Также госпитализирован водитель автомобиля ВАЗ-2114, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются причины случившегося.

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