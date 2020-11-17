На Ставрополье в ДТП с автобусом пострадали пять человек

В Буденновском районе Ставропольского края в результате столкновения автобуса и легковушки пострадали пять человек. Четверо из них несовершеннолетние, заявили "РГ" в краевом управлении ГИБДД.

Инцидент произошел в 14.30 в селе Покойном. Сообщается, что водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, который ехал по маршруту "Буденновск - Покойное".

- На момент ДТП в автобусе находилось 15 пассажиров. В результате аварии за медицинской помощью обратились четверо несовершеннолетних пассажиров автобуса, двое из которых госпитализированы. Также госпитализирован водитель автомобиля ВАЗ-2114, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются причины случившегося.