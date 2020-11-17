В Калининграде завели дело об отравлении школьников в столовой

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело по результатам проверки сообщений об отравлении школьников. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, 12 ноября подрядчик, поставляющий готовые блюда в столовую одной из калининградских школ, нарушил действующие санитарно-эпидемиологические нормы и правила.

В результате семь учеников школы в возрасте от семи до четырнадцати лет обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Двое детей до сих пор находятся на стационарном лечении.

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента. Расследование контролирует руководитель регионального управления СК Дмитрий Бочаров.