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17.11.2020 10:31
Рубрика: Происшествия

В Калининграде завели дело об отравлении школьников в столовой

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело по результатам проверки сообщений об отравлении школьников. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Фото: Роспотребнадзор по Нижегородской области
Роспотребнадзор начал проверку отравления школьников в Дзержинске

По версии следствия, 12 ноября подрядчик, поставляющий готовые блюда в столовую одной из калининградских школ, нарушил действующие санитарно-эпидемиологические нормы и правила.

В результате семь учеников школы в возрасте от семи до четырнадцати лет обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Двое детей до сих пор находятся на стационарном лечении.

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента. Расследование контролирует руководитель регионального управления СК Дмитрий Бочаров.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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