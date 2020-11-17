В Нарьян-Маре произошло задымление в детской игровой комнате

В одной из детских игровых комнат в Нарьян-Маре произошло задымление. Его оперативно устранили, никто из детей, находившихся в помещении, не пострадал.

Как сообщает администрация Ненецкого округа, причиной ЧП стало замыкание электропроводки. В НАО есть объекты, в том числе социальные, где проводка обветшала и вызывает опасения. С наступлением холодов люди включают обогреватели, и нагрузка на сеть возрастает.

В связи с происшествием власти НАО распорядились проверить социальные объекты на предмет пожароопасности.

- Такие случаи могут повторяться. Мы вступаем в пожароопасный период. В условиях ограничений, связанных с коронавирусом, надо найти возможность провести проверки без привлечения пожнадзора, - отметил губернатор региона Юрий Бездудный.

По словам начальника окружного управления гражданской защиты и обеспечения пожбезопасности Наталии Козьминой, эту работу должны провести руководители учреждений образования и здравоохранения, а также частных детских игровых центров. Им направят сообщения о необходимости проверки состояния электропроводки и первичных средств пожарной безопасности.