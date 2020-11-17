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17.11.2020 17:02

Четыре молодых астраханки вошли в топ-300 учеников страны

Текст: Наталья Коротченко
Из более одного миллиона участников всероссийского онлайн конкурса для школьников "Большая перемена" победителями стали четыре астраханки. Они попали в топ-300 финалистов, которые получат детский капитал в размере 200 тысяч рублей на дальнейшее обучение и развитие. Выдающиеся ученицы также получили в подарок "умные" колонки от астраханского губернатора Игоря Бабушкина.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Всероссийский конкурс "Большая перемена" проводился с марта, в июле состоялся полуфинал и в октябре - финальный этап, на который школьников собрали в "Артеке". Основная цель соревнования - поиск ребят с активной жизненной позицией, которые готовы менять мир вокруг себя к лучшему. Главным критерием отбора участников стала не успеваемость по школьным предметам, а умение находить нестандартные решения в сложных ситуациях, способность к коммуникации и командной работе. Участникам предстояло в рамках выбранной темы проявлять знания, эрудицию и творчество.

Фото: Максим Коротченко/РГ
В Астрахани комплексно подошли к восстановлению исторического облика

От Астраханской области за звание победу боролись более 1600 ребят, 38 из них стали полуфиналистами, восемь - дошли до финала, и четверо стали победителями: десятиклассницы Сабина Идиатулина из астраханской школы № 24 и Ирина Зайцева из яксатовской школы с темами "Расскажи о главном!", Анна Акобян из школы села Старокучергановка с проектом "Делай добро!" и студентка первого курса Астраханского колледжа арт-фэшн индустрии Мария Григорьева с темой "Твори!". Все проекты астраханок были посвящены экологии родного города и здоровому образу жизни. Образовательные организации, которые они представляли, также получат грант в размере 2 млн рублей.

- Искренне вас поздравляю, - обратился к победительницам астраханский губернатор Игорь Бабушкин, пригласив их вместе с родителями на встречу в свою резиденцию. - Мы очень гордимся вашими достижениями. Победить в таком большом конкурсе совсем нелегко. Я уверен, что этот опыт обязательно пригодится вам в жизни.

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