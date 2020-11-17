На Кубани завели дело после обрушения балкона с ребенком

В кубанском городе Темрюке следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения балкона. В результате ЧП пострадали двое мужчин и семилетняя девочка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По информации следствия, в ночь на девятого сентября 2020 года 37-летний житель вместе с 21-летним знакомым и его дочерью находились на балконе третьего этажа многоквартирного дома на улице Чернышевского, 26. В результате обрушения конструкции пострадавших доставили в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас угрозы их жизни и здоровью нет. Известно, что дом 1964 года постройки, в нем проживают более 70 человек.

Результаты экспертизы показали, что причина обрушения металлического ограждения балкона квартиры связана с ненадлежащим техническим состоянием конструкции ограждения и балконной плиты. Таким образом, оказанные услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В связи с этим прокуратура Краснодарского края внесла представление руководству обслуживающей дом управляющей компании.