В Сочи начали проверку ТЦ, где руку ребенка зажало эскалатором

Прокуратура Кубани организовала проверку по факту получения телесных повреждений малолетним ребенком в торговом центре Сочи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как сообщала "РГ", накануне в ТРЦ "МореМолл" Центрального района курорта пострадал ребенок, руку которого зажало в механизме межэтажного эскалатора. Сотрудники полиции Сочи также проводят проверку.

Прокуратура Кубани устанавливает причины и условия, способствовавшие происшествию. Также специалисты дадут оценку исполнению организацией федерального законодательства о несовершеннолетних, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.