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17.11.2020 12:05
Рубрика: Происшествия

В Волгограде иномарка сбила ребенка на самокате

Текст: Наталья Коротченко

В центре Волгограда 67-летний водитель Renault совершил наезд на 12-летнего мальчика на самокате.

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Как сообщает пресс-служба УМВД по Волгоградской области, подросток переезжал дорогу по улице Невская в неустановленном месте. Мальчик был доставлен в больницу с травмами.

Кстати, в тот же день в Иловлинском районе Волгоградской области произошло еще одно ДТП с участием пожилого водителя. 62-летний автомобилист на ZAZ Chance и его 60-летняя пассажирка получили травмы в результате столкновения с "КамАЗом".

Дорожная авария произошла на 888-м километре федеральной трассы. Пенсионеры ехали из Волгограда в сторону Москвы. Сейчас оба пострадавших госпитализированы. 47-летний водитель грузовика не пострадал.

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