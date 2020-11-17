В Волгограде иномарка сбила ребенка на самокате

В центре Волгограда 67-летний водитель Renault совершил наезд на 12-летнего мальчика на самокате.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Волгоградской области, подросток переезжал дорогу по улице Невская в неустановленном месте. Мальчик был доставлен в больницу с травмами.

Кстати, в тот же день в Иловлинском районе Волгоградской области произошло еще одно ДТП с участием пожилого водителя. 62-летний автомобилист на ZAZ Chance и его 60-летняя пассажирка получили травмы в результате столкновения с "КамАЗом".

Дорожная авария произошла на 888-м километре федеральной трассы. Пенсионеры ехали из Волгограда в сторону Москвы. Сейчас оба пострадавших госпитализированы. 47-летний водитель грузовика не пострадал.