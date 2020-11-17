Ветерана войны годами мурыжат, не разрешая восстановить свой сгоревший дом

Если собрать все предлоги, за которыми чиновники прячутся, чтобы не дать разрешение на починку дома беспомощной женщине, ветерану труда и труженику тыла Марии Ивановне Боришполец, то можно построить из них железобетонный забор. Администрация Ленинского района Ростова-на-Дону бьет рекорды изобретательности, придумывая все новые поводы для отказа несчастной женщине.

Зимой 2017 года 12 февраля на улице случился пожар: загорелась соседняя половина старой постройки, где жила Мария Боришполец с дочерью Галиной, выгорело почти все. Редкий случай: погорельцы не стали просить от властей никакой материальной помощи или нового жилья - они хотят поднять свой дом из руин сами. Но все эти годы им отказывают в получении разрешения на реконструкцию дома.

Сначала погорельцам сказали, что на реконструкцию нужно заказать проект. Он обошелся в 20 тысяч рублей, но вскоре все-таки был готов. Потом потребовался градостроительный план. Еще месяцы ушли на разбирательство с соседями, которые не хотели стройки под окнами, а может, надеялись на что-то другое. Один за другим несколько судов вынесли решения в пользу Боришполец - "о нечинении препятствий в получении разрешения на восстановление жилого дома". Но не успела Мария Ивановна с облегчением вздохнуть, как чиновники истребовали разрешение... от аэродромов: а вдруг будущая реконструкция частного домика помешает пролету воздушных судов над ним?

На переписку с аэродромами - а их оказалось аж пять - ушло еще три месяца, причем начальники всех пяти написали, что таковое разрешение не требуется, ибо воздушные коридоры над домом ветерана не проходят.

Новой необыкновенной фантазией чиновников стала версия, что возрожденный из руин дом хозяева хотят сделать многоквартирным, а потом сдавать комнаты ради извлечения прибыли. Иначе зачем в проекте два туалета, два входа? "А что, - не моргнув глазом заявил мне бывший архитектор района, - мало ли таких случаев, заявляют постройку одноэтажного дома, а сами возводят пятиэтажный дом и распродают там квартиры". Пущай-де старушка пишет бизнес-проект на реконструкцию и эксплуатацию дома.

Каждый раз администрация выставляет новые требования, хотя по закону основания для отказа должны быть перечислены сразу

Я рассказываю, как ютится сейчас вся семья в домишке дочери Галины, как 89-летняя ветеран войны Мария Боришполец спит на двуспальной кровати с 17-летним старшим внуком, а его родители - голова к голове на полу в узкой прихожей, а сама Галина ночует в бывшем гараже. Но чиновника этим не проймешь. Он закрывается постановлениями, параграфами и строит очередной забор запретов. Я пишу статью ("Докажите, что дома нет", "РГ" от 16 июля 2018 года), пишу вторую ("И суд не указ", "РГ" от 12 ноября 2018 года). Но что статьи ретивым чиновникам, защищающим неизвестно что от неизвестно кого, которым даже на судебные решения по-прежнему наплевать.

12 апреля 2019 года администрация отказывает в очередной раз, сославшись на "несоблюдение противопожарным нормам безопасности". А еще на... отсутствие согласия совладельцев земельного участка.

- Отказ в согласовании реконструкции при явных и установленных вступившими в законную силу решениями обстоятельствах по мотиву отсутствия согласия всех совладельцев участка является явно незаконным, - говорит помощник адвоката Павел Манджиев. - Еще одно нарушение администрации - это то, что каждый раз она выставляет новое требование, а это запрещено ч. 11 ст. 51.1 Градостроительного кодекса РФ, который предусматривает что все основания для отказа должны быть перечислены сразу.

24 декабря администрация, стойко держа оборону, снова отказывает Боришполец. И добавляет основание для отказа: нужно получить согласие электросетей, ибо дом расположен в охранной зоне электросетевого хозяйства.

- Я выполнила и это требование, получив согласование на реконструкцию от начальника филиала ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго", и в очередной раз подала заявление на согласование реконструкции, - рассказывает Галина Иванчук.

10 июля этого года, собрав все проекты, согласия и схемы - 33 документа в одной папке, Иванчук пришла в администрацию. Спустя неделю она получила, как вы понимаете, отказ.

На этот раз чиновники инкриминировали Марии Боришполец несоответствие параметров разрешенных для реконструкции расстояний. Отступ от границы земельного участка, примыкающей к границам сопредельного участка, до объекта строительства - 1,8 метра - якобы не соответствует градостроительному регламенту. И расстояние между жилыми зданиями, таким образом, не отвечает требованиям пожарной безопасности. Дочь ветерана (Мария Ивановна, конечно, уже не в силах бороться с ростовскими бюрократами) обратилась в очередной раз в суд.

Ленинский суд истице отказал. Но судебная коллегия признала решение Ленинского суда необоснованным. Ведь старый дом стоял именно в этих границах, и тогда действовали правила застройки, по которым минимальный отступ от границы, разделяющей смежные участки, составляет один метр. К слову, и действующие правила предусматривают возможность уменьшения отступов от границ до одного метра в случае градостроительной реконструкции объекта. Да и новый проект, заказанный лицензированной организации, был составлен с учетом всех противопожарных норм и правил. По новому регламенту и не предусматриваются конкретные противопожарные расстояния. А согласно проекту, новое здание будет построено из огнеупорных материалов с соблюдением всех правил пожарной безопасности.

Иванчук предоставила также расчет величины индивидуального пожарного риска, согласно которому никакой огонь в случае пожара на соседний дом не перекинется. Апелляционный суд признал уведомление районной администрации незаконным и отправил дело Иванчук на новое рассмотрение.

P.S. В октябре Галина Иванчук обратилась в следственный комитет и прокуратуру с иском о возбуждении уголовного дела. "Каждый раз администрация либо повторяла доводы, которые уже не имели никакого значения в силу вступивших в законную силу решений суда, либо находила новые доводы против людей, пытающихся реализовать свое право на жилище", - сообщил адвокат погорельцев, член Совета Адвокатской палаты Ростовской области Дмитрий Фадеев. Администрация обязана сразу перечислить исчерпывающе все причины для отказа. А если каждый раз выдвигать новые основания - человек может ходить бесконечно.