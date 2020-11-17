Житель Сочи до смерти избил гостя за испачканную одежду сына

Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 45-летнему знакомому, повлекших его смерть. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

По версии следствия, 30 октября этого года 45-летний местный житель находился в гостях у знакомого в переулке Озерном в поселке Алексеевском. Во время распития алкогольных напитков между мужчинами произошла ссора из-за того, что гость испачкал одежду малолетнего сына хозяина дома.

В ходе конфликта обвиняемый не менее пяти раз ударил оппонента руками по голове. Потерпевший ушел домой, но по дороге его состояние ухудшилось. Местные жители вызвали бригаду скорой помощи, врачи которой госпитализировали мужчину в больницу. Несмотря на оказанную помощь, 5 ноября мужчина скончался в медицинском учреждении в результате причиненных ему повреждений.

Обвиняемого заключили под стражу. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.