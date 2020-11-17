Сотрудника больницы будут судить за продажу базы с данными свердловчан

Жителя Березовского будут судить за продажу базы данных застрахованных жителей Свердловской области. Будучи инженером по защите информации в медучреждении, мужчина продал сведения за 40 тысяч рублей.

Инцидент произошел в январе 2017 года. По версии следствия, фигурант работал в заведении с 2015 года. Мужчина решил продать данные, доступ к которым у него был в силу должности, а чтобы скопировать их, он разработал специальную программу, сообщили в региональной прокуратуре. Потом инженер разместил объявление в интернете о продаже и заработал в общей сложности 40 тысяч рублей.

Прокуратура Березовского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчину обвиняют в неправомерном копировании охраняемой законом информации с использованием служебного положения (часть 3 статьи 272 УК РФ).

Дело направлено в суд. Санкция статьи в качестве наиболее строгого наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.