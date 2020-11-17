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17 ноября 2020 г.

Постановление правительства Саратовской области от 17 ноября 2020 года № 919-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (CОVID‑19)" следующие изменения:

в пунктах 5 и 6 слова "по 31 октября 2020 года включительно" заменить словами "по 31 марта 2021 года включительно",

слова "по 31 октября 2019 года включительно" заменить словами "по 31 марта 2020 года включительно".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



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