Сенат США принял закон о борьбе с допингом

Американские суды теперь смогу выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Соответствующий законопроект принят Сенатом США.

"Документ носит имя реформатора WADA Григория Родченкова. Он устанавливает наказания за мошеннические схемы с допингом, которые грабят спортсменов, граждан и бизнес, а также защищает информаторов от мести и предоставляет возмещение спортсменам, которые оказались обмануты в результате допинговых сговоров", - пишет РИА Новости со ссылкой на Антидопинговое агентство США.

Добавим, что принятый документ затрагивает всех, кто как-либо связан с допингом, вне зависимости от того, находятся ли они в юрисдикции США.