Телемедицину могут задействовать в лечении табачной зависимости

Никотиновую зависимость предлагают лечить с применением телемедицинских технологий. Такой вариант предусмотрен порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по прекращению потребления табака, который разработал Минздрав. Документ проходит общественное обсуждение.

В нем говорится, что телемедицинские консультации могут проводится между врачом и пациентом при условии, что выявление и профилактика синдрома зависимости от табака организованы в соответствии с Порядком организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни. Первичную помощь разрешается оказывать терапевтам, пульмонологам, наркологам, а также врачам общей практики, которые прошли дополнительное обучение. При необходимости с помощью телемедицины могут проводиться консилиумы специалистов-медиков. Помимо удаленных сеансов врачи могут лечить пациентов на дому или принимать их в центрах здоровья, а также специальных кабинетах при поликлиниках. Такие кабинеты должны быть обязательно оснащены измерителем потока выдыхаемого воздуха, тонометром, ростомером и фонендоскопом.

При отсутствии эффективности первичной медицинской помощи назначается специализированная медицинская помощь, которую может оказать врач-психиатр. Предусматривается, что лечение также может проходить в стационаре или дневном стационаре.