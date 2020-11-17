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17.11.2020 09:52
Рубрика: В мире

Только треть приглашенных Литвой белорусов согласилась эмигрировать

Текст: Надежда Ермолаева

Лишь треть белорусов, получивших разрешение на въезд "по гуманитарным причинам", воспользовалась возможностью эмигрировать из страны. Об этом сообщает прибалтийский информационный портал "Делфи" со ссылкой министерство юстиции республики. Всего таких разрешений было выдано 618.

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"В Литву уже прибыли 217 белорусов, получивших разрешения, еще 45 попросили политического убежища", - уточняют в ведомстве. Данных о том, почему оставшиеся две трети белорусов не воспользовались литовскими разрешениями на въезд, на настоящий момент нет.

Напомним, что Литва стала выдавать разрешения на въезд в страну гражданам Беларуси "по гуманитарным причинам" после президентских выборов, прошедших 9 августа и ставших причиной массовых акций протеста оппозиции.

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