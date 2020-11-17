Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.11.2020,  
10:31
Текст:  Олег Корякин

Ужасающее оружие: NI оценил новую огнеметную систему ТОС-2

Издание The National Interest впечатлила новая огнеметная система "Тосочка".
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

The National Interest опубликовал статью под заголовком "Это новое ужасающее оружие Россия может использовать для уничтожения американских танков". Речь в ней идет о тяжелой огнеметной системе ТОС-2 "Тосочка", которая в настоящее время проходит опытную эксплуатацию.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Тяжелая огнеметная система ТОС-2 проходит опытную эксплуатацию в войсках

"В то время как многие страны, в том числе США, прекратили использование огнеметов, Москва удвоила свои усилия по применению огня на современном поле боя. Вместо ранцево-сопловых систем, служивших пехоте на протяжении обеих мировых войн, Россия разработала ТОС-1A "Солнцепек" - платформу залпового огня, установленную на шасси танка Т-72 для запуска термобарических ракет", - напоминает автор Питер Сучиу о предшественнике ТОС-2.

Он напомнил, что возможности "Тосочки" продемонстрировали на учениях "Кавказ-2020" в сентябре. Она уничтожила цели, имитирующие бронетранспортеры, неуправляемыми ракетами с термобарическими боевыми частями.

Система ТОС-2 в отличие от своих предшественников ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А базируется на колесном шасси грузовика "Урал" с повышенной грузоподъемностью и проходимостью. "Это придает ей вид известной реактивной системы залпового огня БМ-13, разработанной во время Второй мировой войны и получившей прозвище "Катюша", также известной немцами как "Сталинский орган"", - отмечает обозреватель.

Фото: Тимофей Мельник/РИА Новости
"Сталинский орган": что думали немецкие солдаты о "Катюшах"

По его мнению, ТОС-2 может стать ее версией 21 века. Комплекс имеет увеличенную дальность запуска, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того тяжелый огнемет оборудован краном и поэтому не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Также "Тосочка" оснащена системой радиоэлектронной борьбы против высокоточного оружия. И хотя она менее бронирована, чем предшественники, она может обрушить на врага огненный дождь.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
РСЗО
Трагическая гибель русского госпитального судна "Портюгаль" в марте 1916 года 16.11.2020
"Град" стал "Вербой": начался серийный выпуск украинской версии БМ-21 13.11.2020
Клоны "Смерчей"- установки AR2 из Китая впервые замечены в Эфиопии 09.11.2020
огнеметы
Фото: Пресс-служба НПО "Электромашина"
В Челябинске начнут серийный выпуск умных изделий для танка Т-90М 16.11.2020
Российская армия получит новый огнемет 13.11.2020
Тяжелая огнеметная система ТОС-2 проходит опытную эксплуатацию в войсках 13.11.2020