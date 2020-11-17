В Италии поставили памятные таблички в благодарность за помощь России

В двух домах престарелых в городе Лумеццане провинции Брешия (Ломбардия) в Италии установили памятные таблички с благодарностью российским военным медикам, помогавшим местным врачам весной этого года во время вспышки коронавируса на севере Италии.

На табличках сказано: "Вечная память благим деяниям врачам и военным Российской Федерации. Эта табличка служит символом глубокой признательности президенту РФ Владимиру Путину и всему российскому народу, которые оказали помощь в сложнейший момент".

В конце марта более ста военных медиков и других специалистов из России прилетели на север Италии после того, как президент РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Италии Джузеппе Конти помощь в борьбе с коронавирусом. Медики прибыли пятнадцатью самолетами, привезя с собой оборудование для проведения работ по дезинфекции.

Военнослужащие химзащиты дезинфицировали 114 домов престарелых, более 1 миллиона квадратных метров различных помещений, более 420 тысяч квадратных метров открытых пространств.

Российские военные работали в провинциях Брешия и Бергамо до начала мая.

Памятные таблички установлены по инициативе культурной ассоциации "Толстой".

Кроме того, итальянская общественная организация "Помогите нам спасти детей" выступила с инициативой учредить день российско-итальянской солидарности.