Новости

Госдума отложила компенсацию советских вкладов еще на год 14:06
В Твери умер известный физик Ростислав Гречишкин 14:00
В Кремле не рассматривают спецмеры поддержки артистов 13:48
Фальков: Студентам самим решать, оставаться ли в общежитии 13:47
Умер муфтий Ростовской области 13:46
В Тюмени экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира 13:43
Песков заявил об отсутствии соцсетей у Путина 13:36
Лавров: Москва рассчитывает, что ООН подключится к решению карабахской проблемы 13:35
В Кремле осудили попытки США направить свою юрисдикцию на другие страны 13:31
В Северодвинске восстановят плавающий танк времен войны 13:30
Названа причина смерти актера из "Моей прекрасной няни" Юрия Черкасова 13:28
В Италии представили тест для самостоятельного обнаружения COVID-19 13:26
Свыше 960 млн рублей выделит дополнительно Москва на борьбу с коронавирусом 13:20
Белорусы рассчитывают завоевать 100 лицензий на Олимпиаду в Токио 13:15
Водитель джипа утонул в Москве-реке 13:10
В Германии роботы-аватары помогают в обучении больных детей 13:08
Вадим Живулин назначен полпредом правительства в Совфеде 12:58
ВЦИОМ: каждый второй хочет дать своим детям музыкальное образование 12:57
Темы для нового онлайн-курса "Технограда" выберут москвичи 12:55
Совсем не как у Disney: как должен был выглядеть Джинн в "Аладдине" 12:40
Эпидемиолог объяснил ситуацию с COVID-19 в России 12:39
Pfizer рассмотрит возможность регистрации COVID-вакцины в России 12:37
Попова: В Сибири выявляются единичные новые мутации коронавируса 12:32
Вышел тизер 326-й, финальной серии "Сверхъестественного" 12:31
Ровно год прошел с момента первого случая заболевания Covid-19 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
17.11.2020 13:31
Рубрика: Власть

В Кремле осудили попытки США направить свою юрисдикцию на другие страны

Текст: Кира Латухина

Москва крайне критически относится к попыткам Вашингтона распространить свою юрисдикцию на другие государства. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал принятие Сенатом США "акта Родченкова".

WADA обеспокоено принятием в США "закона Родченкова"

"Безусловно, мы обратили на это внимание, - сказал журналистам Песков. - В контексте не только именно этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны".

"Подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны. Кроме обеспокоенности, это ничего вызывать не может", - подчеркнул он.

"Акт Родченкова" предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека, если он участвует в допинговом сговоре на соревнованиях с американским присутствием.

Власть Позиция Власть Работа власти Внешняя политика Спорт Спортивная жизнь Допинг Президент Администрация Президента Россия и США Допинговые скандалы

Главное сегодня

В Кремле осудили попытки США направить свою юрисдикцию на другие страны
В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах
Мэра Томска не отпустили под домашний арест из-за супруги
В 43 регионах России превышены пороги заболеваемости ОРВИ
Новый запуск европейской ракеты Vega закончился аварией
Адвокаты разработали алгоритм защиты от травли и клеветы в интернете
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно