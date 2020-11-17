В Кремле осудили попытки США направить свою юрисдикцию на другие страны

Москва крайне критически относится к попыткам Вашингтона распространить свою юрисдикцию на другие государства. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал принятие Сенатом США "акта Родченкова".

"Безусловно, мы обратили на это внимание, - сказал журналистам Песков. - В контексте не только именно этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны".

"Подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны. Кроме обеспокоенности, это ничего вызывать не может", - подчеркнул он.

"Акт Родченкова" предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека, если он участвует в допинговом сговоре на соревнованиях с американским присутствием.