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17.11.2020 19:31
Рубрика: Власть

В Нагорном Карабахе саперы разминировали Лачинский коридор

Текст: Александр Степанов

В районах проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе российские саперы разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Как рассказал сегодня в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, участок протяженностью 28 км очищен от взрывоопасных предметов, а также разбитой и поврежденной техники. С 10 утра по нему открыто безопасное движение гражданского транспорта.

Конашенков отметил, что 16 ноября текущего года в Нагорный Карабах из Армении вернулись 482 беженца. С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись 1207 жителей, которые покинули свои дома из-за боевых действий. Безопасность передвижения колонн обеспечивали патрули российских миротворцев и военной полиции.

Он напомнил, что 16 ноября в Нагорный Карабах переброшено инженерно-саперное подразделение 15-й миротворческой бригады Центрального военного округа со специальной техникой и оборудованием. "Военнослужащие приступили к выполнению задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов", - отметил он. Помогают саперам искать взрывоопасные предметы служебные собаки.

Сейчас, по словам генерала, в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших, который проводится при координации российских миротворческих сил и Международного Комитета Красного Креста.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

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