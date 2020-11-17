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17.11.2020 19:37
Рубрика: Общество

В РФ появится Центр мониторинга лучших вузовских практик во время пандемии

Текст: Мария Набиркина

На базе Российского союза ректоров (РСР) будет создан Мониторинговый центр по изучению лучших практик работы вузов в период пандемии. Об этом во вторник сообщил президент РСР, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

Фото: iStock
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- Я часто общаюсь с преподавателями, которые по 6 часов в неделю читают, например, матанализ. По их словам, вести лекции онлайн труднее, чем читать их в аудитории, а в перерыве отвечать на вопросы студентов, - поделился Виктор Садовничий на заседании РСР. - Конечно, дистант - это трудности для всех. Но надо пресечь все возможные разговоры о том, что сейчас можно не учиться. Нам - преподавателям, профессорам, ученым - необходимо выложиться и сохранить то отношение к науке и учебе, которое упорным трудом было создано ранее.

Чтобы обобщить опыт всего университетского сообщества, Виктор Садовничий предложил создать мониторинговый центр. Инициативу поддержал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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