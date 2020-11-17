В украинском Ровно придумали, как обойти "карантин выходного дня"

Власти многих украинских городов в штыки приняли решение Киева о введении "карантина выходного дня", который, по задумкам руководства страны, должен был бы помочь в борьбе с пандемией коронавируса. Мера эта изначально была непопулярна, т.к. наносила удар по сфере торговли и обслуживания, в которой работают многие горожане. Карантин выходного дня, напомним, подразумевает закрытие на выходные во всех украинских муниципалитетах всех предприятий, кроме продуктовых магазинов, аптек, заправок, СТО и банков.

И если мэры нескольких крупных городов откровенно заявили о несогласии выполнять решение правительства, то власти западноукраинского Ровно сумели и решение Киева не нарушить, и при этом предприятия не закрывать.

Для этого мэрия объявила субботу и воскресенье рабочими днями, лишив таким образом правительственный указ о "карантине выходного дня" какого-либо смысла.

"Считать субботу 21 ноября 2020 года и воскресенье 22 ноября 2020 года в городе Ровно рабочими днями", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

Реакция одураченных ровенцами киевских властей пока неизвестна.