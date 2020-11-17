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17 ноября 2020 г.

Постановление правительства Вологодской области от 16 ноября 2020 года № 1331 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Вологодской области за III квартал 2020 года"

Дата подписания 16 ноября 2020 г.
Опубликован 17 ноября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законом области от 5 июня 2013 года № 3077-03 "О прожиточном минимуме в Вологодской области" Правительство области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Вологодской области за III квартал 2020 года в расчете на душу населения - 11811 рублей, для трудоспособного населения - 12808 рублей, пенсионеров - 9713 рублей, детей - 11818 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

По поручению Губернатора области первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области А.В.Кольцов



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