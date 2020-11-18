Болгария обвинила Северную Македонию в лицемерии и "тоталитарном мышлении"

Ведущие болгарские политики продолжают выступать с острой критикой в адрес пытающейся вступить в Евросоюз Северной Македонии (РСМ). Началу переговорного процесса препятствуют нерешенные разногласия между Софией и Скопье в отношении вопросов истории.

Так, глава МИД республики Екатерина Захариева в своем выступлении в парламенте обвинила власти западной соседки в тоталитарном мышлении, держащем ее граждан "в клещах". Она выразила возмущение в связи с попытками Скопье отстоять "безосновательный" тезис о присутствии в Болгарии македонского нацменьшинства, а также право на наличие у страны этнографической и языковой исторической идентичности.

Захариева указала, что компромисс, "основанный на лжи и антиболгарской пропаганде", невозможен.

По словам же министра обороны Болгарии Красимира Каракачанова, РСМ уже долгие годы ведет в отношении Софии "лицемерную и враждебную" политику. "В ходе переговоров коллеги из Скопье вели себя так, как будто это Болгария является кандидатом (на вступление в ЕС - ред.), а не они", - подчеркнул глава силового ведомства.

Несмотря на бескомпромиссную позицию министров, оба отметили, что София готова к ведению дальнейшего диалога.