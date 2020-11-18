Госдума продлила приостановку выплат по вкладам CCCР

Госдума приняла закон о продлении приостановки выплат в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России до 20 июня 1991 года.

Решение о приостановке продлевается на один год - до 1 января 2024 года. В силу закон вступит со следующего года. При этом аналогичные решения принимаются ежегодно с 2003 года.

Речь об урегулировании обязательств по вкладам граждан, помещенным до 20 июня 1991 года в Сбербанк, а также вкладов в организации госстрахования РФ, которые были открыты гражданами до 1 января 1992 года.

Комитет по финрынку отметил, что при рассмотрении аналогичных законопроектов в 2017, 2018 и 2019 годах Госдума рекомендовала правительству разработать законопроект, регулирующий вопрос об исполнении обязательств РФ по сбережениям граждан. Однако такой документ до сих пор в Думу не внесен.

Учитывая высокую социальную значимость выполнения РФ обязательств по восстановлению денежных сбережений граждан, депутаты призвали к ускоренной разработке соответствующих нормативных правовых актов, позволяющих государству в полной мере исполнить указанные обязательства. В ГД предложили направить в правительство запрос, в котором выяснить его позицию по этому поводу.

В Минфине ранее поясняли, что расходы на выплаты составили бы 50 трлн рублей, то есть примерно в два раза больше, чем все расходы федерального бюджета.