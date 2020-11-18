Истребитель для нового китайского авианосца показали на видео

Китайское телевидение опубликовало репортаж с сухопутного тренировочного комплекса НИТКА палубной авиации ВМС Китая.

Испытательный аэродром находится на берегу Бохайского залива, прессу на него пустили в честь восьмилетия начала полетов с авианосца "Ляолин". Китайский комплекс - аналог российского в Крыму, где тренируются экипажи авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

В сюжете присутствует палубный истребитель J-15 с бортовым номером 552 - именно этот самолет 20 ноября 2012 года совершил посадку и взлет с авианосца "Ляолин", ознаменовав рождение палубной авиации ВМС Китая.

Также в кадре появляется вариант J-15, адаптированный для запуска с катапульты, пишет Dambiev. Этими устройствами оборудуют третий китайский авианосец.