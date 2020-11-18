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18 ноября 2020 г.

Постановление правительства Калининградской области от 10 ноября 2020 года № 808 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Калининградской области за III квартал 2020 года"

Дата подписания 10 ноября 2020 г.
Опубликован 18 ноября 2020 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Калининградской области от 15 апреля 2005 года № 565 "О порядке установления величины прожиточного минимума в Калининградской области" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Калининградской области за III квартал 2020 года в расчете на душу населения в размере 12018 (двенадцати тысяч восемнадцати) рублей, для трудоспособного населения - 12878 (двенадцати тысяч восьмисот семидесяти восьми) рублей, пенсионеров - 9779 (девяти тысяч семисот семидесяти девяти) рублей, детей - 11737 (одиннадцати тысяч семисот тридцати семи) рублей.

2. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов



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