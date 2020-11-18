Постановление правительства Калужской области от 16 ноября 2020 года № 860 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за III квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Калужской области "О прожиточном минимуме в Калужской области" Правительство Калужской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Калужской области за III квартал 2020 года в следующих размерах:

на душу населения - 11 721 рубль,

для трудоспособного населения - 12 601 рубль,

для пенсионеров - 9 654 рубля,

для детей в возрасте до 15 лет включительно - 11 715 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области В.В.Шапша







