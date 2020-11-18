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18.11.2020 / 10:30
Мода

Компания Bally создала каталог фирменных зимних подарков

Компания Bally выпустила своеобразный путеводитель по выбору подарков к Новому году - "Home for the Holidays". В нем представлены мужская и женская обувь, сумки, аксессуары и готовая одежда швейцарского бренда.
Фото: Bally
Фото: Bally

Цифры "1851", обозначающие год основания компании, украшают коллекцию мужских повседневных лоферов и мокасин. Элегантные туфли-оксфорды, ботинки челси и сумки традиционных для мужчин темных тонов всегда универсальны.

Коллекция мужских сумок и аксессуаров из технического нейлона представляет собой минималистичный вариант классического уличного стиля. Фирменные полоски Bally на поясах и кошельках выполнены методом тиснения.

В женском разделе представлены современные кроссовки Bally Lift на сверхлегкой резиновой подошве c новыми съемными нашивками.

На женских сумках и аксессуарах заметны фирменные цепи в виде сплетенных между собой букв "B", а также кристаллы Swarovski. Возможно, стиль Bally может показаться слишком сдержанным - зато эта компания всегда заботится о долговечности и качестве своих изделий.

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