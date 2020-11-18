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18 ноября 2020 г.

Указ губернатора Красноярского края от 17 ноября 2020 года № 317-уг "О признании утратившими силу указов Губернатора Красноярского края по вопросу применения ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на части территории некоторых муниципальных образований Красноярского края"

Дата подписания 17 ноября 2020 г.
Опубликован 18 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Красноярского края от 3 июня 2020 года № 142-уг "Об отмене ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на части территории некоторых муниципальных образований Красноярского края"
Указ губернатора Красноярского края от 11 мая 2020 года № 116-уг "Об отмене ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на части территории некоторых муниципальных образований Красноярского края"
Указ губернатора Красноярского края от 30 апреля 2020 года № 112-уг "Об отмене ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на части территории некоторых муниципальных образований Красноярского края"
Указ губернатора Красноярского края от 24 апреля 2020 года № 105-уг "Об отмене ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на части территории некоторых муниципальных образований Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", методические рекомендации "МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 27.10.2020 № 24-00-17/02-14602-2020, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 09.11.2020 № 99, постановляю:

1. Признать утратившими силу:

указ Губернатора Красноярского края от 03.06.2020 № 142-уг "Об отмене ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на части территории некоторых муниципальных образований Красноярского края";

указ Губернатора Красноярского края от 11.05.2020 № 116-уг "Об отмене ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на части территории некоторых муниципальных образований Красноярского края";

указ Губернатора Красноярского края от 30.04.2020 № 112-уг "Об отмене ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на части территории некоторых муниципальных образований Красноярского края";

указ Губернатора Красноярского края от 24.04.2020 № 105-уг "Об отмене ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на части территории некоторых муниципальных образований Красноярского края";

указ Губернатора Красноярского края от 16.04.2020 № 94-уг "Об отмене ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на части территории Туруханского района Красноярского края".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс



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