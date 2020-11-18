Лавров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху

В среду глава российского МИД Сергей Лавров встретился с тремя сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которая призвана заниматься нагорно-карабахским урегулированием. Министр пообщался с коллегами не по телефону, а лично: в Москву специально прилетели представитель Франции Стефан Висконти и Соединенных Штатов Эндрю Шофер. Российскую сторону в Группе представляет Игорь Попов. Кроме того, в консультациях принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ, польский дипломат Анджей Каспшик.

О встрече сообщили на Смоленской площади. Разумеется, она была посвящена ситуации вокруг Нагорно-Карабахской республики после того, как президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении приняли 9 ноября заявление о полном прекращении огня и всех военных действий.

В МИДе сообщили, что участники обсудили дальнейшую координацию посреднических усилий. Другие подробности консультаций не сообщаются.