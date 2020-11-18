Постановление правительства Мурманской области от 16 ноября 2020 года № 796-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области Правительство Мурманской области постановляет:

внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 06.11.2020 № 767-ПП) следующие изменения:

1. В пункте 10:

1.1. Подпункт 10.14 изложить в редакции:

"10.14. Организовать обеспечение граждан с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению в рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области, при лечении граждан в амбулаторных условиях (на дому) лекарственными препаратами за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставленных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1763 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях", противовирусными лекарственными препаратами - за счет средств областного бюджета.".

1.2. Подпункт 10.16 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"- граждан, получивших путевку на санаторно-курортное лечение за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации или бюджетных ассигнований федерального бюджета, при оформлении ими санаторно-курортной карты в срок не ранее 3 календарных дней до дня заселения в санаторно-курортную организацию.".

1.3. Дополнить новым подпунктом 10.20 следующего содержания:

"10.20. Совместно с Министерством спорта и молодежной политики Мурманской области (Клебанов Д.В.) организовать и обеспечить проведение за счет средств областного бюджета лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР участников и персонала спортивных соревнований, возможность проведения которых предусмотрена абзацем девятым подпункта 10 пункта 3.1 Правил."

2. Пункт 27 изложить в редакции:

"27. Исключить с учетом положений Правил проведение на территории Мурманской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан независимо от численности участников.".

3. В Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных вышеназванным постановлением:

3.1. Подпункт 10 пункта 3.1 изложить в редакции:

"10) проведение мероприятий с очным присутствием граждан (далее -массовые мероприятия):

- культурно-зрелищных мероприятий (спектаклей, театрализованных представлений, концертов, кинопоказов, фестивалей, конкурсов, шоу и других подобных мероприятий);

- выставочных мероприятий, организуемых в целях демонстрации и распространения товаров, услуг и (или) информации, за исключением мероприятий, проводимых в соответствии с абзацем седьмым настоящего подпункта, а также экспозиций музеев;

- физкультурных мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых в рамках осуществления образовательного процесса между обучающимися одного класса (группы);

- иных массовых мероприятий, не отнесенных к социально значимым в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта.

Указанное требование не распространяется на:

- мероприятия, в рамках которых проводятся рабочие совещания, конференции, семинары, форумы и иные встречи, участие граждан в которых обусловлено их профессиональной деятельностью или связано с исполнением трудовых (служебных) обязанностей и количество участников которых не превышает 20 человек (без учета представителей организаторов мероприятия и средств массовой информации). При организации указанных мероприятий организаторами обеспечиваются использование лицами, присутствующими на мероприятии, СИЗ, а также соблюдение ими социального дистанцирования;

- социально значимые мероприятия, проводимые при условии благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории места проведения мероприятия по согласованию с Межведомственным оперативным штабом на основании ходатайства органа местного самоуправления муниципального образования Мурманской области. Ходатайство органа местного самоуправления муниципального образования о согласовании проведения мероприятия направляется в Межведомственный оперативный штаб не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения мероприятия с указанием даты, места, программы проведения мероприятия и количества участников;

- спортивные соревнования муниципального и регионального уровня, проводимые без привлечения зрителей между спортсменами (коллективами спортсменов) в рамках реализации календарных планов официальных спортивных мероприятий Мурманской области и муниципальных образований Мурманской области при условии соблюдения организаторами соревнований методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0184-20 по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, а также Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020.".

3.2. В пункте 3.2:

3.2.1. Абзац шестой подпункта 16 дополнить предложением следующего содержания:

"Требование настоящего абзаца не применяется в случае обслуживания официальных мероприятий, проводимых с участием представителей, членов делегаций федеральных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, иностранных государств, прибывающих в Мурманскую область с официальным или рабочим визитами.".

3.2.2. Подпункт 32 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"- обеспечить переоформление срока действия единого социального проездного билета (транспортной карты ЕСПБ) или льготного проездного билета для обучающихся (транспортной карты обучающегося), по которым не совершено поездок в период действия режима повышенной готовности, на последующий месяц (по выбору заявителя) в случае получения соответствующего обращения заявителя и после подтверждения оператором автоматизированной системы учета оплаты проезда информации об отсутствии поездок у заявителя, а также возмещения заявителем разницы в стоимости проездного билета в случае ее изменения.".

Губернатор Мурманской области А.Чибис







