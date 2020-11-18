Непогода оставила без света десятки тысяч человек на западе Канады

Более 65 тысяч потребителей остались без электроснабжения в Канаде.

Снег, дождь и ураганный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, обрушились на провинцию Британская Колумбия. Там были повалены сотни деревьев и повреждены линии электропередачи. Обесточенными оказались дома и строения в районе острова Ванкувер, а также вдоль южной части тихоокеанского побережья провинции. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение.

Из-за непогоды в регионе было приостановлено паромное сообщение. О пострадавших от разгула стихии ТАСС не сообщает.