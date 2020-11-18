"Нижнекамскнефтехим" подарил больнице оборудование на 19,2 миллиона

ПАО "Нижнекамскнефтехим" в очередной раз приобрело для центральной районной многопрофильной больницы оборудование и медицинские принадлежности, необходимые для борьбы с эпидемией. В этот раз общая стоимость переданных в дар средств составила более 19 миллионов.

В церемонии по случаю вручения приняли участие министр здравоохранения РТ Марат Садыков, мэр Нижнекамска Айдар Метшин, генеральный директор ПАО "Нижнекамскнефтехим" Айрат Сафин, заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов, начальник Управления здравоохранения НМР Сергей Мерясев, главный врач ГАУЗ "НЦРМБ" Марс Мустафин.

По просьбе медиков ПАО "Нижнекамскнефтехим" приобрело два аппарата ИВЛ, эндоскопическое оборудование для бронхоскопии, датчик УЗИ для сканирования легких, более 30 медицинских газовых баллонов, шесть аппаратов ЭКГ, пять ультрафиолетовых бактерицидных облучателей-рециркуляторов, 150 зондов для отделения реанимации и интенсивной терапии, 100 масок для неинвазивной вентиляции, а также увлажнители кислорода, флуометры. И это далеко не полный перечень всего закупленного. Для индивидуальной защиты медицинского персонала компания отдельно передала 10 тысяч масок.

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин, министр здравоохранения РТ Марат Садыков поблагодарили всех сотрудников медицинских учреждений города за самоотверженный труд в сложной обстановке. По их словам, промышленные предприятия своевременно подключились к обеспечению расходными материалами и оборудованием для лечения новой инфекции. Особую роль в этом сыграли ПАО "Нижнекамскнефтехим" и Группа компаний ТАИФ, на постоянной основе поддерживающие систему здравоохранения Нижнекамска.

Обращаясь к присутствующим, генеральный директор ПАО "Нижнекамскнефтехим" Айрат Сафин выразил благодарность за профессионализм и верность долгу всем медработникам, кто ежедневно самоотверженно спасает пациентов. Он отметил, что сегодня все сотрудники учреждений здравоохранения нуждаются в поддержке, и в первую очередь в материально-техническом оснащении. По словам Сафина, в компании оперативно откликаются на призывы о помощи и инициируют благие дела, так как понимают, что преодолеть последствия пандемии можно только общими усилиями.

Гендиректор "Нижнекамскнефтехима" также подчеркнул, что компания не прекращала оказывать регулярную поддержку медикам, несмотря на экономические трудности в промышленности. Только в 2019-2020 годах предприятие оказало благотворительную помощь городским и республиканским медучреждениям, оцениваемую в 158 миллионов рублей. Из них более 142 миллионов было направлено на нужды Нижнекамской центральной районной больницы.

Так, в мае "Нижнекамскнефтехим" выделил Нижнекамской многопрофильной больнице оборудование и расходные материалы на сумму около восьми миллионов рублей. С начала пандемии компания безвозмездно передала более 70 тысяч защитных масок. Кроме того, для полноценного отдыха после работы в инфекционном госпитале с апреля по июнь предприятие предоставило в распоряжение врачей базу детского оздоровительного лагеря "Юность".

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Стоит отметить, что в период острой нехватки средств индивидуальной защиты и дезинфекции на "Нижнекамскнефтехиме" смогли оперативно развернуть производство масок и антисептиков. В настоящее время в связи с возросшей востребованностью кислорода для лечебных процедур был увеличен выпуск жидкого технического кислорода, который затем доводится предприятием-партнером до соответствия медицинским нормам и направляется в больницы по всей республике.

Существенную поддержку ПАО "Нижнекамскнефтехим" в борьбе с опасным заболеванием отметил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Благодарственные письма ведомства были вручены генеральному директору компании Айрату Сафину и заместителю генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родиону Булашову. Награды от министерства образования вручили еще семи медицинским работникам Нижнекамска.

Справка

ПАО "Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе. Занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в группу компаний "ТАИФ". Компания основана в 1967 году. на сегодняшний день в номенклатуре выпускаемой продукции более 120 наименований. Около 50 процентов производимого в Нижнекамске сырья отправляется на экспорт. Продукция акционерного общества поставляется в полсотни стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии.

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