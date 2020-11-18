ОНФ выяснил, что противовирусных препаратов нет в 30% российских аптек

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выяснил, что противовирусных препаратов нет в 30% аптек, заявил руководитель исполкома организации Михаил Кузнецов, ссылаясь на данные опроса представителей 3,5 тысяч точек во всех регионах.

"Первая и самая резонансная проблема, с которой сталкиваются люди, - это дефицит лекарств в аптеках", - заявил он на совещании президента с членами кабинета министров.

Кузнецов рассказал, что был проведен опрос представителей аптек по списку препаратов, перечисленных в методических рекомендациях Минздрава.

"По противовирусным препаратам - в 30% аптек отсутствуют вообще все противовирусные препараты, которые рекомендованы Минздравом", - сказал он. При этом препарат "Фавипиравир" отсутствует в 85% аптек.

Кроме того, в 45% аптек отсутствуют все рекомендованные антикоагулянты, в 9% аптек нет вообще антибиотиков, рекомендованных Минздравом. Но при этом самый востребованный антибиотик "Левофлоксацин" со всеми производными отсутствует в 73% аптек.

Глава исполкома ОНФ также обозначил ряд других проблем, среди которых - сложности с вызовом врача на дом и вызова скорой помощи, потребность в дополнительном транспорте для участковых врачей.