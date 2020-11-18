Один из главных показателей достижения национальной цели - обеспечение устойчивого роста численности населения, а также повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

В 2019 году продолжительность жизни в России составила 73,4 года. Годом ранее она составляла 72,9 года. Поднять планку до заданной предполагается через повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения.

В частности, на портале госуслуг уже работает суперсервис "Мое здоровье", который позволяет получать информацию об оказанной медицинской помощи и просматривать личные электронные медицинские документы. Более 10% пользователей госуслуг уже воспользовались им в 2020 году (а их уже более 100 млн человек), а до конца года стартует пилотный проект, в рамках которого жителям ряда регионов станут доступны на портале госуслуг электронные рецепты и телемедицинские консультации. К 2024 году эти цифровые инструменты будут у жителей всей страны.

609 региональных сосудистых центров планируется дооснастить или переоснастить до конца 2024 года

Телемедицинские технологии по направлению "врач-врач" и "врач-пациент" активно развиваются. В частности, минздрав уже рекомендовал регионам лечить пациентов с COVID-19 на дому с использованием телемедицинских технологий, а также организовать круглосуточные амбулатории для диагностики коронавируса.

Как рассказали в минздраве, в рамках пилотного проекта все сервисы будут доступны бесплатно, платные медицинские услуги также будут подключены в будущем. Все региональные медорганизации должны быть подключены к единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) к 2022 году, а медицинские полисы, рецепты и больничные стать электронными к 2024 году. Планируется, что появятся виртуальные поликлиники, которые помогут экономить время врачей и пациентов, в диагностике заболеваний будут использоваться возможности искусственного интеллекта.