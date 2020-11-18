Премьеры РФ и Азербайджана обсудили вопросы развития сотрудничества

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора обсудил со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым актуальные вопросы развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщили в пресс-службе российского кабмина, собеседники обсудили график двусторонних контактов по правительственной линии и актуальные вопросы развития российско-азербайджанского сотрудничества в ряде областей. В частности - реализацию совместных проектов в промышленности, сельхозмашиностроении, фармацевтике и других областях.

Отдельной темой разговора стало развитие железнодорожной инфраструктуры с учётом решений о нормализации транспортного сообщения на Южном Кавказе.

В конце беседы премьеры обсудили график двусторонних контактов по правительственной линии, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.