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18.11.2020 20:09
Рубрика: Власть

Премьеры РФ и Азербайджана обсудили вопросы развития сотрудничества

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора обсудил со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым актуальные вопросы развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества.

Мишустин и Пашинян обсудили экономическое сотрудничество и борьбу с COVID

Как сообщили в пресс-службе российского кабмина, собеседники обсудили график двусторонних контактов по правительственной линии и актуальные вопросы развития российско-азербайджанского сотрудничества в ряде областей. В частности - реализацию совместных проектов в промышленности, сельхозмашиностроении, фармацевтике и других областях.

Отдельной темой разговора стало развитие железнодорожной инфраструктуры с учётом решений о нормализации транспортного сообщения на Южном Кавказе.

В конце беседы премьеры обсудили график двусторонних контактов по правительственной линии, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

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